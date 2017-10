Perché non c’è bisogno di cambiare le leggi che proteggono la natura

Per chi le conosce grazie alla propria storia accademica, sa che erano i due pilastri sui quali era fondata tutta la Conservazione della natura. Due direttive, o meglio la direttiva n. 79/409/Cee (conosciuta come “Direttiva Uccelli”) e la direttiva n. 92/43/Cee (“Direttiva Habitat”), volte nella protezione degli animali selvatici e degli habitat nei quali essi vivono. Erano un po' come la Bibbia per chi studiava (e studia) conservazione. Da conoscere a memoria. L'imperfetto è d'obbligo, proprio perché la Commissione europea sta valutando (già da febbraio 2014) di “modernizzare” le due leggi che disciplinano la conservazione in Europa, ovvero eseguire un “Fitness Check”. In una nota ufficiale, la Commissione ha dichiarato che: “Il fitness check delle due Direttive Habitat e Uccelli fa parte di una più ampia attività per fare il punto sulla legislazione europea e assicurarsi che questa garantisca lo scopo per cui è stata legiferata”. Ed è qui che, dal mondo delle associazioni ambientaliste, ma da anche da parte del mondo accademico, è partito il grido d'allarme. Secondo la Lipu: “Gli animali, le piante e gli habitat sono in grave pericolo. La Commissione europea ci domanda la nostra opinione attraverso una consultazione pubblica. Ci chiede se pensiamo che la natura sia importante, se sia giusto o meno difenderla. Il nostro parere può fare la differenza, ma il momento di agire è ora. Dobbiamo partecipare alla consultazione, chiedere che le direttive per la natura siano rispettate e applicate, non indebolite”.

Berta in acqua. Foto di Michele Mandi