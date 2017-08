L’Ue boccia la riforma delle quote di CO2

La proposta di rilanciare il sistema di scambio di emissioni (Ets), il "backloading" come viene chiamato in gergo tecnico, è stata respinta dai parlamentari europei, con 334 deputati a favore, contro 315 e 63 astenuti. La proposta di rinviare l'asta di 900 milioni di permessi al 2019, era stata voluta per spingere ad un aumento del prezzo delle singole quote, che negli ultimi anni è crollato. Ciò significa che "inquinare" costa sempre meno e che questo potrebbe impedire un vero impegno da parte del mondo dell'industria nella riduzione significativa delle emissioni. "Sono profondamente dispiaciuto del voto di oggi. Questo è l'inizio del rimpatrio della politica climatica. Un tipo di politica che fa il gioco degli scettici del clima. La bocciatura della proposta di backloading indebolisce il sistema Ue di scambio delle emissioni e mette i nostri obiettivi climatici a rischio", ha detto il relatore Matthias Groote, membro del Parlamento. Ancora più caustica Mariagrazia Midulla, responsabile clima ed energia del Wwf: "È scandaloso che il Parlamento europeo, vale a dire gli eletti dal popolo, sembri dare più valore all'industria inquinante che all'azione per fermare i cambiamenti climatici distruttivi. Dal momento che ha messo in chiaro che non supportano il backloading, cioè l'accantonamento temporaneo delle quote da mettere all'asta nel triennio 2013-2015, ora invitiamo tutti i rami del governo dell'Unione europea a proporre soluzioni alternative per sostenere la trasformazione dell'Europa in un'economia a basse emissioni di carbonio". D'altro canto chi si è opposto alla proposta di congelamento, teme che un aumento del prezzo del carbonio potrebbe erodere la competitività dell'industria europea, già minata dalla crisi economica ed essere così caricato sulle bollette energetiche delle famiglie. Sta di fatto che finora il sistema dell'Emission Trading aveva permesso all'Europa di spingere il mondo dell'industria verso l'innovazione tecnologica volta alla sostenibilità e alla riduzione delle emissioni climalteranti e che una bocciatura completa del sistema porterebbe a non pochi problemi alla politica climatica.