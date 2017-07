Ugo Bardi. I petrolieri ormai sono i deboli, ma non l’hanno ancora capito

L’era del petrolio sta finendo. Lo dimostra l’avanzata delle energie rinnovabili e i progressi delle nuove tecnologie dei trasporti. Lo dimostrano le scelte delle aziende, dei governi e dei cittadini di tutto il mondo. Ma, prima ancora di tutto questo, lo dimostrano i numeri. Ne parliamo con Ugo Bardi, docente di chimica fisica presso l'università di Firenze e autore di "The Limits to Growth Revisited" (2011), "La Terra Svuotata" (2012), "Extracted" (2014) e "The Seneca Effect" (2017). Partiamo dall’attualità: a Vienna l’Opec, insieme ad altri grandi paesi produttori come la Russia, ha confermato la produzione a ritmo ridotto del petrolio fino a marzo 2018. Questo tentativo di far ripartire il mercato, però, per ora sembra non aver sortito i suoi effetti. Perché? E quali sono le conseguenze? Hai presente il concetto di mosca cocchiera (la mosca che credeva di guidare la carrozza solo perché ronzava attorno ai cavalli, ndr)? L’Opec si illude di poter governare il mercato del petrolio ma in realtà non è in grado di farlo. Infatti non ha né il potere di abbassare la produzione, perché non lo vogliono i membri, né di aumentarla, cosa impossibile per ragioni pratiche. Quindi ogni tanto l’Opec fa delle dichiarazioni che non significano niente, sono puro rumore. L’Opec non ha vero potere, è un’amplificazione di prese di posizione politiche di scarso valore pratico.