Un concorso per dieci storie sul clima

Volete sperimentare gli effetti di un approccio diverso al tema del cambiamento climatico? C'è una storia che fa per voi. Anzi, ce ne sono dieci. L’ebook Cambiamenti Climatici: Racconti 2013 a cura dell’editore milanese Edizioni Ambiente raccoglie dieci racconti sul tema del climate change, selezionati nell’ambito del “Concorso di scrittura e immagine Cambiamenti climatici – the grand challenge”. Qual è lo scopo di un’iniziativa di questo tipo? Sensibilizzare quante più persone possibile a una delle più grandi sfide del nostro tempo. Proprio in un’ottica di espansione massima del raggio d’azione il concorso non è stato limitato solamente ai racconti brevi, ma ha previsto altre sezioni. Una ancora dedicata alla narrativa ma a storie di più ampio respiro, un’altra dedicata alle immagini, e infine una terza per il linguaggio dei social media. Iniziative di questo tipo non sono ancora molto comuni. Chissà che raccontando belle storie non ci siano sempre più persone che vogliano rendersi protagoniste di un mondo più sostenibile.