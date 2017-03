Un Pri, a che punto è il più grande progetto per la finanza sostenibile

Sono 1.718, in tutto il mondo, i firmatari degli Un Pri (i principi Onu per gli investimenti responsabili). Mettendoli insieme, si raggiungono i 62 mila miliardi di dollari di fondi gestiti (Aum, asset under management). 1.718 investitori che hanno deciso di impegnarsi pubblicamente per una finanza diversa, attenta all’ambiente e alla società. E che negli ultimi mesi si sono dimostrati più attivi che mai, pur dovendo superare parecchi ostacoli tutt'altro che semplici. Insomma, è un quadro di luci e ombre quello dipinto dal report con cui gli Un Pri fanno il bilancio dei progressi raggiunti.

Gli investitori sono sempre più attivi

La crescita degli investimenti tematici

C’è ancora tanta strada da fare

Cosa sono gli Un Pri

