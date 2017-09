Un alfabeto contro natura

Il bilancio, pungente e ironico, consiste in un elenco alfabetico di parole chiave, una per lettera, che vanno dalla A alla Z. Inizia con Aree protette dove tra l'altro viene constatato che gli stanziamenti per i prossimi tre anni sono decurtati del 10,43%. In Energia riappare lo spettro del nucleare, del quale si è ricominciato a parlare, la lettera F diventa Frankenstein perché il divieto di clonazione che riguarda gli animali non è stato prorogato. Di fatto attualmente non esiste né una moratoria né una legislazione in questo settore, quindi tutto può essere fatto. Sotto K cioè Km/h viene ricordato che la soluzione al problema dei troppi morti sulle strade è stata trovata nell'aumentare la velocità massima consentita (in autostrada): da 130 si è passati a 150 km/h! Quattro soldi sono stati previsti per la prevenzione del rischio idrogeologico e per gli interventi più urgenti di difesa del suolo, in quanto i fondi vengono ridotti di 200 miliardi di lire per gli anni 2002 e 2003. E si va avanti così fino alla lettera Z, che Legambiente ha associato al numero Zero, il voto che dà all'azione ambientale dell'attuale governo a un anno dalle elezioni. Il testo integrale di Legambiente si trova sul loro sito a www.legambiente.com