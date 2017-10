Un anno solare di nome e di fatto!

Anno nuovo, progetti nuovi. E buone, buonissime notizie. Come quella, di pochi giorni fa, secondo cui, nel 2006, i cittadini europei hanno scelto il sole per far funzionare le proprie case, preferendolo alle altre fonti energetiche, in particolare quelle fossili. La conferma arriva proprio da Bruxelles. E, a quanto pare, il trend è destinato ad aumentare per tutto il 2007. La notizia, contemporanea a quella secondo cui la fonte energetica per eccellenza del XXI secolo tornerà ad essere il carbone (disponibile ancora per 200 anni), mostra una netta inversione di tendenza dell'Europa rispetto al resto del mondo. Nel corso dell'ultimo anno, infatti, la vendita di impianti solari termici e fotovoltaici è cresciuta di un terzo rispetto al 2005, raggiungendo i 1.900 megawatt di potenza, come sostenuto dalla stessa Commissione europea. È ormai noto che almeno un terzo delle emissioni di CO2 sono dovute al riscaldamento degli edifici ed alla produzione di energia elettrica ad uso privato. Con questa notizia, i cittadini europei si collocano in prima fila nell'impegno per la riduzione di gas serra entro il 2012, come previsto dal protocollo di Kyoto. L?incremento delle installazioni (circa l?80% in più rispetto al 2005) è avvenuto principalmente in Francia, grazie ad un'abile politica di riduzioni fiscali per le persone che hanno scelto l'energia solare; ottimi riscontri anche per Austria e Germania, dove le politiche ambientali si sono affermate già da tempo. E in Italia? La finanziaria 2007 prevede detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di risparmio energetico e l'installazione di pannelli solari per la riqualificazione energetica degli edifici. Perfettamente in linea con il resto dell'Europa. Non ci resta che sfruttare questa possibilità.