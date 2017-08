Un Natale da cani?

17 dicembre 2004 Lotte clandestine tra cani, 13 arresti. Nel corso di un'operazione denominata "Fox", i Carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato 13 persone accusate di organizzare combattimenti clandestini tra cani. I militari, attraverso un'attività investigativa iniziata nel 2002, hanno scoperto due siti Internet dedicati agli incontri e alle scommesse. Gli animali dovevano fronteggiarsi nei circuiti dei combattimenti illegali. I cani feriti nei combattimenti venivano poi soppressi con l'alta tensione.

Convalidato il sequestro del canile-lager di Castelleone, nel Cremonese, a cui erano stati posti i sigilli per il sospetto di maltrattamenti agli animali. Secondo gli inquirenti, i cani potrebbero essere stati impiegati nei combattimenti clandestini. Gli animali trovati nell gabbie, infatti, pur essendo di razza, non erano registrati all'anagrafe canina ed erano sprovvisti del tatuaggio. Dietro c'era un piccola fattoria con maiali, tacchini, c'etrano le gabbie che usano per trasportarli i malviventi.