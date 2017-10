Un pezzo di verde diventa giardino

Il "giardino di erbe spontanee" allestito sul cavalcavia Bussa, a ridosso della linea ferroviaria della stazione di Porta Garibaldi a Milano, è stato inaugurato in occasione del Fuori Salone da Claudia Zanfi, ideatrice del progetto e curatrice di aMAZElab. "Ecco come un'aiuola sporca e abbandonata - spiega Claudia - può trasformarsi in un piccolo e rinato giardino con tanto di aiuole piantumate e affidate alle cure dei privati e delle botteghe del quartiere, che le hanno adottate". Il piccolo giardino, ovvero la "Biblioteca del Verde Pubblico", ospita una gran numero di erbe e piccoli arbusti spontanei difficile da reperire in città, data la scarsa naturalità dell'area urbana stessa. Trovano così dimora specie di biancospino, dai profumatissimi fiori bianchi, di rosa canina, dalle ghiotte bacche e di crespino, arbusto di facile cura. Ma hanno trovato casa anche graminacee spontanee, euforbie e verbena; tutte piante autoctone della città di Milano e che riproducono quello che sarebbe un vero e proprio prato verde. A cornice di quella che è una pista ciclabile sono inoltre state affisse delle tavole botaniche, a decorazione del giardino e che fungeranno da libro botanico per la diffusione e la conoscenza di queste specie erbacee e arbustive. Il messaggio è evidente: donare e ridare alla città maggiori spazi verdi, dotati di erbe e piante spontanee e, perché no, curati dai cittadini dei quartieri limitrofi, che ne possono così usufruire nel quotidiano.