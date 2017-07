Un picnic ecologico in famiglia

E', infatti, possibile organizzare ritrovi famigliari in campagna, così come davanti al barbecue di casa, senza finire travolti dall'immondizia, con l'impressione che siano passati i "barbari" o Annibale in persona coi suoi elefanti invece di un'allegra famigliola italiana, e che ci vorranno ore e ore di sport per smaltire le sontuose pietanze preparate e consumate. Infatti, diminuire l'impatto ambientale delle nostre feste è possibile, soprattutto oggi, grazie a nuovi e facilmente reperibili prodotti che il mercato ci offre e che con piccoli gesti e scelte possiamo preferire a quelli tradizionali. In primis, esistono oggi in circolazione, in particolare in alcuni ipermercati, piatti (piani e fondi) e bicchieri che sono realizzati in PLA (Acido lattico Polimerizzato), il quale essendo prodotto a partire da uno zucchero, derivato dall'amido di mais, è un prodotto di origine completamente naturale e che assicura sia la rinnovabilità della fonte sia la totale biodegradabilità, nel rispetto dell'ambiente. I piattini ed i bicchieri si degradano al 100% producendo compost, anidride carbonica ed acqua, per cui è possibile smaltirli con i rifiuti organici, il cosiddetto "umido", e dire addio alla plastica non riciclabile dei piatti e dei bicchieri tradizionali. Aspettando la versione in PLA delle posate, si può continuare il nostro pic-nic ecologico con tovaglioli, carta da cucina e fazzolettini di carta che derivano da carta riciclata, magari con il marchio Ecolabel (la "margherita" che possiamo ritrovare sulle confezioni di quei prodotti con ridotti impatti ambientali) oppure con la certificazione FSC (Forest Stewardship Council) per il rispetto delle foreste: ciò significa materia prima proveniente da foreste gestite nel rispetto di rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. E come non cercare di rispettare l'ambiente e noi stessi attraverso l'acquisto di prodotti alimentari biologici (dalla frutta alla carne per la nostra griglia, dalla verdura al vino), i quali escludono l'impiego di concimi chimici, fitofarmaci e organismi geneticamente modificati, oppure con prodotti che provengono dal commercio equo-solidale (cioè prodotti dalle popolazioni del Sud del Mondo cui viene riconosciuto l'acquisto diretto, un "giusto" prezzo per i loro bisogni ed il loro sviluppo, relazioni a lungo termine tra il produttore e l'importatore e il rispetto dei diritti dell'uomo), magari anch'essi da agricoltura biologica, come il caffè, il cacao per la torta ed il riso o manufatti come il pallone con cui scambiare "due tiri" con i bambini (i cui coetanei di certo non lo hanno cucito!). Ed ora il gran finale, gettiamo gli scarti vegetali, i bicchieri ed i piatti in PLA nei sacchetti per i rifiuti in Mater-bi (sostituto naturale e biodegradabile della plastica), che potremo smaltire come "umido". Buon pic-nic ecologico a tutti. Luca Pozzali