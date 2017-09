Un ponte tra il nord e il sud dell’Europa

Dopo KlimaHouse, fiera volta all'efficienza energetica e all'edilizia sostenibile, Fiera Bolzano organizzerà Klimaenergy (dall'8 al 10 ottobre 2008), un evento dedicato alla produzione di energia rinnovabile per usi commerciali. "Il Trentino Alto Adige è all'avanguardia per quanto riguarda l'efficienza e la produzione di energia da fonti rinnovabili - dichiara Walter Huber, Direttore del dipartimento all'urbanistica, ambiente ed energia della Provincia Autonoma di Bolzano - ad oggi, il 60% dell'energia consumata in regione, proviene da fonti rinnovabili, in primis dall'idroelettrico e dal fotovoltaico". "Vogliamo trasferire conoscenze e strategie acquisite in questi anni - continua - agli operatori del settore, agli enti pubblici e ai responsabili per la produzione e la distribuzione d'energia, in maniera da indirizzarli verso uno sviluppo sempre maggiore delle tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili". Basti pensare che un terzo del fotovoltaico installato in Italia si trova proprio in questa regione. Inoltre il Trentino conta di raggiungere entro il 2020, l'autosufficienza energetica da fonti fossili (escluso il settore dei trasporti). E' chiaro come si debba tentare di prendere esempio da quei comuni, province e regioni cosidette "virtuose" in campo ambientale, per poter poi traferire le conoscenze acquisite in tutto il resto del territorio. Una regione a stretto contatto con molti Paesi nordici, che hanno sviluppato fin dai primi anni novanta le migliori tecnologie, può diventare così una risorsa e un punto di riferimento per il resto del territorio italiano.