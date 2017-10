E' la storia degli indigeni Achuar e del "resort" ecocompatibile che hanno costruito e stanno gestendo, loro, in mezzo alla foresta. Si legge su Peacereporter:

Molto vicino alla frontiera con il Perù, in una regione dell'Ecuador dove la selva amazzonica la fa da padrona, dove la ricchezza dei corsi d'acqua garantisce una biodiversità eccezionale, i turisti, se "consapevoli" sono i benvenuti. A guidarli un gruppo di indigeni Achuar. In particolare, come racconta nel suo reportage Michael Voss della testata Bbc, c'è una persona che ha il compito di svelare questi luoghi meravigliosi. Si tratta di Ruben, un indigeno che tutti i giorni si mette a capo di un gruppo di turisti e con loro cerca di condividere le sue conoscenze e le sue esperienze, facendo scoprire ai turisti, provenienti da ogni parte del mondo, i segreti e le meraviglie della selva.