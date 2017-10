Un ventilatore a idrogeno!?

Eccoci al primo traguardo, non senza sforzi, ma un traguardo che riterrei importante per noi, ma anche per l'Italia... e per far sì che le fuel-cell, l'idrogeno e le loro potenzialità energetiche siano più chiare a tutti, nei pregi e nei gap tecnologici ancora da colmare. Che, di certo, saremo in grado di colmare se esisterà la consapevolezza. Si tratta del primo catalogo in Italia (nella seconda edizione natalizia) di prodotti fuel-cell idrogeno e metanolo per aziende, curiosi, professionisti, enti di ricerca, studenti ed insegnanti, per imparare a conoscere meglio le meraviglie tecnologiche, oggi sempre più vicine, offerte dal vettore energetico legato all'utilizzo dell'idrogeno. Si possono trovare articoli come membrane polimeriche per l'assemblaggio artigianale di fuel-cell, kit dimostrativi già pronti all'uso come l'oramai celebre Armadillo©, mini-concept car funzionante con fuel-cell idrogeno ottenuto da pannello fotovoltaico, e Hy-Fan©, il primo modellino di ventilatore ad idrogeno funzionante! Chi vuole può anche acquistare veri e propri generatori portatili sino a 100W di potenza per alimentare il notebook! Il cambiamento nel concepire l'energia è oggi possibile, si tratta di avere la volontà di compiere i passi giusti per una transizione ad un sistema energetico eco-compatibile e soprattutto sostenibile. Hydro2Power, il portale italiano dedicato ad idrogeno e fuel-cell non vuole e non può certo farsi carico di tutto questo, ma vuole semplicemente aiutare il trend con un'opera di formazione equilibrata e consapevole basata su esperienze pluriennali (corsi per aziende, professionisti, studenti e insegnanti, ecc.), informazione (portale italiano hydro2power.it e piattaforma europea h2p.it, rivista elettronica H2P News) e materiale didattico-divulgativo (kit dimostrativi funzionanti con fuel-cell idrogeno). E il catalogo? Potete scaricarlo qui (1,5 MB in .pdf) oppure scrivendo una e-mail a info@hydro2power.it. Vi verrà spedito il catalogo in allegato .PDF, oppure, se indicherete l'inidirizzo, potrete riceverlo gratuitamente via posta prioritaria. Marco Levi