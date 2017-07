Un vero albero di Natale

L'albero di Natale è una tradizione antica che viene fatta risalire agli antichi popoli germanici, in particolare i Teutoni, che a partire dal solstizio invernale nei loro riti pagani festeggiavano il passaggio dall'autunno all'inverno piantando davanti alle case un abete ornato di ghirlande e bruciando un enorme ceppo nei camini. Successivamente il ceppo dell'albero veniva bruciato per giorni consecutivi. Dal modo di ardere del legno venivano tratti presagi su come sarebbe stato l'anno successivo. Simbolicamente si bruciava il passato, e si coglievano i segni del prossimo futuro: le scintille che salivano nella cappa simboleggiavano il ritorno dei giorni lunghi, la cenere veniva raccolta e sparsa nei campi per sperare in abbondanti raccolti.



Ora noi troviamo questi simboli nel nostro albero di natale e nelle nostre vie: le luci e le luminarie sono le scintille del falò, le palle e le decorazioni sono speranze di prosperità, l'abete sempreverde è la speranza di rinascita, i fili d'oro e d'argento sono i capelli delle fate. Nel mondo contadino i festeggiamenti si protraevano fino all'epifania perché in tale periodo le giornate iniziano lentamente ad allungarsi.



Anche la tradizione cristiana ha ripreso il tema dell'albero: l'abete inizialmente indicava l'Albero Cosmico, cioè la manifestazione divina del cosmo.



La tradizione dell'albero si estese presso molti altri popoli del nord Europa e cominciò ad accompagnare la ricorrenza natalizia. Alle ghirlande si unirono nastri e frutti colorati, poi le candeline, fino a quando, verso la metà del 1800, alcuni fabbricanti svizzeri e tedeschi cominciarono a preparare leggeri e variopinti ninnoli di vetro soffiato che diventarono di moda e divennero l'ornamento tradizionale dell'albero natalizio. Poi arrivarono anche le lampadine e le decorazioni di plastica; oggi non c'è più limite alla fantasia per creare addobbi e abbellimenti per i rami.



Nelle case italiane l'albero di Natale arrivò alla fine del 1800 nelle corti europee tra le famiglie della nobiltà. La regina Margherita, moglie di Umberto I°, ne fece uno in un salone del Quirinale. La novità piacque molto.



Per alimentare questa tradizione ogni anno vengono sacrificate migliaia di piante. Quest'anno non acquistare alberi vivi, ma finti perché non soffriranno, non perderanno gli aghi e dureranno anni.