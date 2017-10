Una firma per le foreste di Tasmania

In Tasmania in questi giorni, nel silenzio dei mass-media mondiali, si sta cercando di perpetrare un vero e proprio crimine contro il pianeta. Una multinazionale giapponese, con il consenso del governo federale dell'isola (che appartiene all'Australia), sta cercando di far carta e trucioli della Valle dei Giganti, la foresta con gli alberi più alti di tutto il mondo, che è patrimonio dell'umanità, mettendo a rischio anche alcune specie endemiche animali e la vita economico-sociale delle popolazioni locali, che vivono da secoli nella foresta in armonia con essa. Nel link www.greenpeace.it/tasmania trovate la possibilità di inviare una lettera prestampata in inglese al primo ministro australiano, per manifestare la vostra eventuale contrarietà e il vostro sdegno. Se volete leggetela, e se siete d'accordo con quanto è scritto inviatela. Se desiderate maggiori informazioni su questo argomento, potete consultare il sito delle due associazioni che in questi giorni si sono accampate con dei loro attivisti, per protestare ed evitare l'abbattimento, sulle cime di alcuni alberi a 65 metri di altezza. Purtroppo i siti sono in inglese. www.greenpeace.org.au www.wilderness.org.au