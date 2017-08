Una guerra diversa in un mondo che cambia

Cosa c'entrano le piccole vittime del recente terremoto del Molise con le 145 persone rimaste sotto le colate di fango a Sarno del 1998, o con le 20.000 rimaste uccise durante il terremoto di Izmit in Turchia, nel 1999 o con le 15.000 decedute sotto la furia del ciclone tropicale che si è abbattuto ad Orissa, in India, durante quello stesso anno? Sembrano i numeri dei caduti di una guerra mondiale, dove cambiano i fronti o i campi di battaglia, ma nella quale le vittime sono soprattutto "i civili": donne, vecchi e bambini in particolare, in un drammatico scenario che coinvolge l'intero pianeta. Un pianeta che sta cambiando con una velocità nuova e per molti aspetti sconosciuta, sulla spinta dei poderosi fenomeni naturali che da sempre regolano la vita sulla Terra ma anche attraverso la pressione sempre maggiore esercitata da un'unica specie anomala e per certi aspetti quasi invasiva: la nostra. Una specie che dagli albori della sua storia è impegnata a sopravvivere alle grandi catastrofi ma che oggi, complice anche il fatto di una popolazione passata in circa 10.000 anni da 5 milioni ad oltre 6 miliardi di individui (ma il vero boom demografico è avvenuto nell'ultimo millennio), per questa sopravvivenza sembra dover pagare un tributo sempre più alto e frequente. Il "sistema-Terra", soprattutto nelle zone più densamente abitate, sembra rivelare una fragilità nuova, dove eventi normali diventano eccezionali nella loro drammaticità. E non solo per l'aumentato numero di persone, ma anche per un uso antropico del territorio che, più o meno ovunque nel mondo, è poco attento a mantenere quel delicato, a volte impalpabile equilibrio con la Natura che ancora, bene o male, ci circonda. Soluzioni. Eppure basterebbe poco, in termini globali, per limitare certi danni: usando le parole dello studioso Marcel Roubalut (Le catastrofi naturali sono prevedibili. Einaudi 1973), "se l'uomo non può impedire tutto, può prevedere molto". A patto di usare la testa con intelligenza e umiltà.