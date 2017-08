Una nuova energia per la tua casa

È da un anno che in Italia ha preso avvio il processo di liberalizzazione dell'energia elettrica, ma solo ora si stanno sciogliendo i nodi burocratici. Per questo solo ora stanno fioccando nuove offerte per la fornitura di energia elettrica per l'abitazione. C'è chi si vanta d'essere un fornitore sicuro, chi a prezzo bloccato per due anni, chi sensibile, ma? Nove ragazzi su dieci sono preoccupati. Nel frattempo un sondaggio Cts ci dice che il 92% dei giovani tra 14 e 30 anni hanno timori per il cambiamento climatico e vorrebbero fare qualcosa. Mica solo loro. Dall'ultima indagine Eurobarometro emerge che il 95% degli europei sente forte l'importanza di proteggere l'ambiente, e l?80% ritiene che la sua conservazione incida sulla qualità della vita: e ognuno di noi ha un ruolo nella sua tutela. La produzione di energia elettrica da petrolio e carbone ha gravissime colpe sul riscaldamento globale. Infatti il 72% degli italiani vorrebbe che la sua azienda elettrica usi fonti d'energia meno inquinanti e il 98% si diceva un anno fa pronto a passare a una più attiva nelle energie rinnovabili (ricerca Accenture 2007). Questo, a parole. Dalle parole ai fatti. Invece i fatti dicono che a un anno dalla liberalizzazione dell'energia elettrica poco o a s'è ancora mosso, a casa nostra. Complice forse qualche complicazione amministrativa, solo l'1,8% delle famiglie italiane ha già scelto un diverso fornitore d'energia elettrica, e solo un'ulteriore minima frazione di questi l'ha scelta proveniente da fonti rinnovabili. Fino ad ora. La liberalizzazione oggi è realtà. Siamo giunti nella fase conclusiva del processo di liberalizzazione dell'energia elettrica anche in Italia, ed è un momento particolarmente importante. È ora di scegliere un nuovo fornitore d'energia elettrica anche per la propria casa. L'effettiva competizione sul mercato liberalizzato porterà reali benefici ai consumatori, anche se l'operatore ex-monopolista conserva la sua posizione dominante e continua a investire su fonti fossili e pericolose. E c'è tuttora una scarsa attitudine a cambiare fornitore. Come si cambia fornitore d'energia elettrica. Chiariamo una cosa. Chi decide di cambiare fornitore non dovrà fare modifiche o sostituire il contatore. Il distributore finale rimarrà lo stesso e sarà sempre il distributore a pensare, ad esempio, alle riparazioni in caso di guasti. Quel che cambia è il fornitore, cioè il soggetto che immette l'energia in rete dagli impianti, a monte. Per cambiarlo non ci sono costi, nessuna modifica tecnica, nessun intervento al contatore, nessuna interruzione di corrente. Perché cambiare. È una scelta decisiva per il nostro futuro. Si può pensare "che colpa posso avere io nell'accendere una lampadina, guardando la tv, lavorando in ufficio?". Ebbene, continuando a usare elettricità proveniente da fonti fossili una innocente lampadina da 60 Watt accesa due ore al giorno si brucia tre alberi all'anno in CO2. Una sola oretta di aspirapolvere emette 1 kg di CO2 e si beve un bicchiere di petrolio. Con tutte quelle luci artificiali in ufficio, computer e stampanti laser sempre accese, ogni impiegato italiano in un anno causa emissioni per 4 tonnellate di CO2. 4 tonnellate a testa! Il sistema Italia solo per produrre energia con combustibili fossili - carbone, petrolio, catrame, oli esausti e residui di raffinerie - sta rigettando in atmosfera una mole spaventosa di gas inquinanti e dannosi per il clima, da 180 a 250 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Una coperta di gas serra che ci sta soffocando, che sta facendo impazzire il clima. Basta. I vecchi fornitori d'energia non l'hanno capito. Noi sì. Da oggi ci si stacca dal vecchio fornitore semplicemente accendendo il nuovo contratto di energia rinnovabile per casa nostra. Energia da fonti rinnovabili, garantita, certificata RECS e al prezzo di maggior tutela, che cioè non costa di più dell'energia da fonti fossili. È il nostro futuro, l'energia rinnovabile. Ed è ora.