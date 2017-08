Uragani in arrivo!

Tempeste, siccità, ondate di calore come l'estate scorsa in Europa; i quattro uragani che hanno spazzato la Florida e i Caraibi in queste ultime cinque settimane. La causa di tutto potrebbe essere il riscaldamento globale. Ed è solo l'inizio, secondo gli scienziati di Harvard.

"Gli indicatori del tempo stanno cambiando. Le caratteristiche del sistema stanno cambiando" ha dichiarato Paul Epstein, del Center for Health and the Global Environment della Harvard Medical School. "Sono segnali di come il sistema si sta comportando, e non è stabile."

Gli scienziati di Harvard si sono riuniti in una conferenza telematica ieri. Da molto tempo gli esperti di tutto il mondo affermano che il cambiamento climatico stravolgerà la nostra vita. Non è quasi più in discussione.

Ma nemmeno il più ansioso degli scienziati ha previsto che i cambiamenti sarebbero arrivati così presto.

Per esempio, diversi rapporti descrivono uno scioglimento "inaspettatamente rapido" dei ghiacci nell'Antartide e in Groenlandia. Ghiacci che, secondo James McCarthy, professore a Harvard di oceanografia biologica, già presidente dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, "sono una parte realmente importante del sistema climatico. E possono davvero servirci come un segnale di allarme".