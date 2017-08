Alaa Arsheed due anni dopo verso la Siria. Concerti, film e semi di speranza con Seeds – I play with Mozart

Un viaggio attraverso i Balcani in auto, valicando almeno otto frontiere, per andare a portare musica, linguaggio universale di pace, nei campi profughi fino a Salonicco. Il viaggio di Seeds - I play with Mozart è all’inverso rispetto a quello che affrontano migliaia di migranti con la speranza di cominciare una nuova vita lontana dalla povertà e dalla guerra.

Si avvera il progetto Seeds - I play with Mozart. La partenza l’8 agosto e tutte le tappe

8-9 agosto, Udine, Italia Nello studio Carraro Chabarik di Laura Carraro e Mohamed Chabarik, mosaicisti del Friuli, si filmano i primi video e le interviste con gli ospiti e coloro che raggiungono Alaa e Isaac per collaborare. A casa di Laura e Mohammed si tiene il primo concerto, durante il quale un gruppo di artisti professionisti creerà un mosaico. Partecipano Renata Lizzi, docente universitario presso il Campus di Forlì dell'Università di Bologna e Silvia Costantini, redattore di Piuculture (Media Partner del progetto). 16-22 agosto, Belgrado, Serbia Qui avviene l’incontro con il progetto Odyssey - un viaggio dalla Turchia a Belgio sulla via balcanica - organizzato da Refugee Aid Serbia. Si tengono una serie di eventi, tra i quali il più importante è l’Odissey Festival dell'Odissea a Belgrado il 20 agosto. Attività musicali e laboratori di colore sono previsti all'interno e all'esterno del centro di Refugee Aid Serbia. Incontro con Mauro Brunato (musicista) e Emanuela Peretto (bodypainter) in Serbia. Sono in corso trattative per visitare un campo profughi a Belgrado con l'Unhcr Serbia. 23-25 agosto, Sofia, Bulgaria Grazie alla disponibilità di Association on Refugee & Migrants - Bulgaria (ARG - Bulgaria) e l'assistenza di Caritas Sofia, Saref Bulgaria e Unhcr Bulgaria, la squadra Seeds entra nel campo profughi di Harmanly. I musicisti suoneranno per e con gli ospiti. Saranno offerte attività musicali (percussioni di corpo, musica attiva) e un laboratorio con il pittore siriano Thaer Maarouf. 30-31 agosto, Filippopoli, Bulgaria Grazie ancora a ARM-Bulgaria, con l'aiuto di Konstantin e Emil, i musicisti di Seed suoneranno a Filippopoli. 1-6 settembre, Salonicco, Grecia La Grecia settentrionale è per ora la tappa finale prevista di Seeds - I play with Mozart, anche se il programma è aperto e può prevedere anche estensioni. Il concerto di Salonicco è previsto per i primi giorni di settembre con la partecipazione di artisti locali e amici italiani. Gian Pietro Masa e Valentina Ciardi del collettivo The Portrait prenderanno parte alla fase finale del progetto e con loro sarà prodotto l'album 'Seeds' in studio una volta tornati in Italia. Grazie all'Unhcr di Salonicco, si sta studiando la possibilità di entrare nei campi profughi di Alessandria e Diavata.

Con questa idea l’associazione culturale AlphaArt mira a connettersi e a interagire con persone con le più disparate radici artistiche e culturali

Gli scopi di Seeds - I play with Mozart