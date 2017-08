Verso Kyoto2

La situazione, in pratica, è questa: il Protocollo di Kyoto, entrato in vigore nel 2005, e vincolante per i Paesi industrializzati firmatari (tra cui tutta l'UE) dal 2008, prevede che gli Stati riducano le emissioni di CO2 del 5.2% rispetto ai livelli del 1990. La scadenza del protocollo è prevista nel 2012. E dopo?

A Bali sono stati fissati i punti di partenza per la roadmap (la tabella di marcia) che vedrà, nel 2009, la firma dell'accordo "Kyoto2", a Copenaghen.

E a cui, nel periodo 2013-2020, dovranno sottostare tutti i 190 Paesi presenti in questi giorni alla conferenza.

La proposta, che si basa in larga scala sui rapporti IPCC presentati durante l'anno, è quella di ridurre le emissioni di CO2 del 25-40% rispetto al 1990 e di dividere le responsabilità tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo, per poter mitigare gli effetti del riscaldamento globale in atto.

Non sono mancate le opposizioni, in particolare da parte degli Usa, che rivendicano il diritto di inquinare e chiedono più impegno da parte dei Paesi in via di sviluppo. Anche Russia, Canada e Giappone avrebbero voluto ridimensionare l'entità dei tagli, mentre Cina e India, più propositive, hanno accettato di tagliare le emissioni anche del 50% entro il 2050, purché i Paesi industrializzati facciano lo stesso.

Al di là dei problemi insorti, risolti solo con l'intervento, sabato 15, del segretario generale dell'ONU, Ban Ki-Moon, è statro fissato un importante punto di partenza. Adesso bisogna solo aspettare Copenaghen.

Chiara Boracchi