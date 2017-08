Verso un pianeta intelligente

Quello di domani sarà un pianeta tecnologico, interconesso, intelligente: questa è la visione del futuro di IBM. Il mondo ha bisogno di un cambiamento e una nuova intelligenza ha già cominciato a diffondersi, a cambiare il modo stesso in cui funziona.

Come sarà possibile tutto ciò? Grazie ad un pianeta intelligente. Gli oggetti che ci circondano saranno in grado di comunicare tra loro e di fornirci un flusso continuo di informazioni; dovunque troviamo sensori e dispositivi intelligenti: nelle auto, nei macchinari, nelle telecamere, nelle strade, negli oleodotti. Entro il 2010 si arriverà ad un trilione di transistor per essere umano e ad un trilione di oggetti che saranno interconnessi in rete. Globalizzazione sì, ma gestita in maniera sostenibile ed intelligente.

Cambierà il modo di produrre e di fornire l'energia. Ad oggi si calcola che, tra il 40% e il 70% dell'energia elettrica prodotta nel mondo, va sprecata perché le reti di distribuzione non sono efficienti. Grazie ad una rete intelligente (Smart Grid) e attraverso sistemi sempre più potenti e avanzati strumenti di analisi, l'enorme quantità di dati immessa in rete, potrà essere gestita in tempo reale, migliorandone l'efficienza.

Cambierà il concetto stesso di mobilità. Grazie ad una gestione integrata del flusso cittadino, tramite pedaggi, informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico, del servizio pubblico, della qualità dell'aria, si potranno ridurre ingorghi, incidenti, inquinanti ed emissioni. Il tutto in favore di una migliore qualità della vita.

Tutte queste realtà saranno in grado di produrre intelligenza. Non solo le persone, ma gli oggetti, le aziende, le istituzioni, saranno interconesse tra loro, a livello economico, politico, geografico.

Per IBM il futuro è già realtà, presente, possibile.

Rudi Bressa