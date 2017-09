I miei pazienti sono piccoli guerrieri che chiamano le cose con il loro nome

"I miei pazienti sono autentici guerrieri, piccoli uomini e piccole donne che non si piangono addosso e chiamano le cose per nome. Come B., che ho conosciuto lo scorso agosto e assistita solo per pochi giorni. Aveva 12 anni". Giovanna Visconti è il medico Vidas di riferimento per l’età pediatrica: oggi segue l’équipe dedicata a domicilio. È giovane, e mamma. E questo sembra fare a pugni con la capacità di tenere la giusta misura nell'assistenza di bambini e ragazzi con malattie incurabili. "Una sera, eravamo sole a casa sua, i genitori erano fuori dalla sua stanza, dopo che le avevamo dato la morfina perché era oppressa da un dolore importante, mi ha chiesto se avevo figli. Ho annuito e lei ha incalzato: 'Hanno avuto le malattie dei bambini, come il morbillo o la varicella?' Ho assentito e lei ha replicato: 'Vedi, io quelle non le ho avute. Però, ho la leucemia'. 'Tu fai le cose in grande'."