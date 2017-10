Il video Nasa che mostra come si muove la CO2

Dove viene prodotta la CO2 nel mondo? Anche se ne abbiamo già una vaga idea (Usa, Cina, Europa), gli scienziati del Goddard Space Flight Center della Nasa, l'ente spaziale statunitense, hanno pubblicato un video che mostra esattamente dove l'anidride carbonica venga prodotta e come si propaghi nell'arco di un intero anno in tutto il pianeta. Per la simulazione è stato usato il modello GEOS-5, parte di un modello chiamato "Nature Run" che mostra contemporaneamente l'interazione tra le condizioni atmosferiche del globo e i livelli di CO2 prodotta sia dall'uomo, sia dalla natura (generata per esempio dalle eruzioni vulcaniche).