Il video della famiglia di orsi polari alla ricerca di un posto dove riposare

Gli orsi polari hanno bisogno delle banchise polari, il mare ghiacciato, per sopravvivere. E per trovarlo sono capaci anche di nuotare per decine, a volte centinaia di chilometri. Ma negli ultimi anni, la loro ricerca si è fatta sempre più difficile e lunga a causa dello scioglimento dei ghiacci, uno dei fenomeni del cambiamento climatico dovuto al riscaldamento globale.