Un raro orso malese è stato ripreso in Myanmar

Nelle foreste del Sudest asiatico vive la più piccola specie di orso delle otto esistenti, l’orso malese, (Helarctos malayanus), detto anche orso del sole per la caratteristica macchia giallo-arancio a forma di “U” sul petto. Non si sa con certezza quanti esemplari di orso malese esistano in natura, però, come la maggior parte delle specie di orsi asiatici, questi animali sono fortemente minacciati dalle attività umane e la specie è classificata come vulnerabile dalla Lista Rossa della Iucn. L’orso malese è stato dichiarato estinto a Singapore e, in base a recenti ricerche, è probabilmente scomparso anche da Bangladesh e Cina. Per fortuna questo buffo plantigrado dalla lingua lunga continua a vagare tra le foreste del Myanmar, la conferma è arrivata da un video registrato dalle fototrappole dell’Istituto Oikos Onlus.

La firma dell’orso

Alla scoperta di un mondo nuovo

L’orso malese è in pericolo

Una speranza per l’orso malese