Vietnam, clima in crisi

Il rapporto Dara international ha preso in considerazione 184 paesi mostrando il loro indice di vulnerabilità al riscaldamento globale. Oltre ai dati degli ultimi due anni, il documento cerca di fare una stima dei danni che il cambiamento climatico causerà da qui al 2030. Il Vietnam è lo stato che soffrirà maggiormente poiché l'aumento del livello dei mari costerà al governo di Saigon circa quattro miliardi di dollari, mentre il costo del lavoro aumenterà per via della riduzione della produttività causando perdite per 8 miliardi. A chiudere il quadro l'aumento delle ondate di calore in estate e l'aumento dell'intensità delle precipitazioni che potrebbero mettere in difficoltà la rete elettrica del paese. Nell'infografica un paragone con il nostro paese, l'Italia, dove invece gli effetti del riscaldamento globale per i prossimi 20 anni sono classificati come "bassi" o "moderati".