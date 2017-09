Le migliori foto del più grande concorso fotografico del mondo, i vincitori degli EyeEm awards 2017

La vita quotidiana in Russia, autoritratti con vestiti tradizionali africani in ricordo di un nonno scomparso, foto aeree delle coste messicane per proteggere i cetacei e vite inscatolate in un palazzo di Hong Kong. Sono alcuni dei soggetti delle fotografie vincitrici degli EyeEm photography awards 2017, concorso organizzato dalla startup tedesca EyeEm, che nel 2011 ha sviluppato l’omonima app di “photo sharing and discovery”. Il contest, diventato il più grande concorso fotografico del mondo, è ormai giunto alla quarta edizione.

I vincitori delle 5 categorie