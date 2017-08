I voli aerei verso l’America andranno più piano. A frenarli sarà il clima

Nel 2100 un volo tra Londra e New York, così come qualsiasi altro volo transatlantico dall’Europa verso l’America del Nord, sarà più caro, più lungo e più inquinante rispetto ad oggi. Ciò a causa dei cambiamenti climatici, ed in particolare per via delle conseguenze che l’aumento della temperature media dell’atmosfera terrestre provocherà sulla circolazione dei venti. A spiegarlo è uno studio dell’università inglese di Reading, pubblicato sulla rivista scientifica Environmental Research Letters.

L’andata e ritorno sarà nel complesso più lunga

Aumenteranno consumi, costi e impatto ecologico

Aerei più ecologici. Ma solo dal 2028

Immagine di apertura: Vista aerea dello scalo di New York ©Mario Tama/Getty Images