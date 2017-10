Facciamo rivivere i parchi italiani dopo il terremoto

Il cuore d’Italia ferito dal terremoto nel corso dell'estate 2016 ha bisogno di aiuto per tornare a battere e far rivivere anche le aree protette presenti al suo interno. Luoghi rinomati e magnifici, meta turistica di chi predilige le escursioni nella natura. Per questo Legambiente, insieme al parco nazionale del Gran Sasso e a quello dei Monti Sibillini, sta cercando volontari disposti a trascorrere una settimana di lavoro in questi luoghi, per ripristinare e rendere di nuovo fruibili i percorsi di trekking.

Attività di volontariato per ripristinare i sentieri

Come contribuire alla rinascita dei parchi italiani