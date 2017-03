Lavoro, dal governo un decreto per abolire i voucher

Il referendum abrogativo dei voucher sul lavoro, indetto per il prossimo 28 maggio, con ogni probabilità non si terrà più. Il governo infatti, tramite un decreto approvato dal Consiglio dei ministri, ha approvato direttamente la soppressione dell’istituto del lavoro accessorio (il cosiddetto voucher, per l’appunto), e anche una nuova disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti, che avrebbe riguardato il secondo quesito del referendum voluto dalla Cgil. Referendum che a questo punto, se il decreto venisse approvato entro il 28 maggio, diventerebbe del tutto inutile: “Nel momento in cui il decreto sarà trasformato in legge, considereremo questo un grande risultato e quindi esattamente l'obiettivo che ci siamo proposti con i quesiti referendari" ha spiegato la segretaria della Cgil, Susanna Camusso.