Vuoi spedire un pacco a zero emissioni? Da oggi si può

Dal 18 ottobre prende il via quello che promette essere un cambio di rotta nel mondo delle spedizioni. A Roma infatti parte il servizio di corriere espresso ecologico, EcCo! l'Ecological Courier per l'appunto. Si tratta di un corriere che per le proprie spedizioni utilizzerà una flotta ecologica: 30 scooter elettrici, 5 macchine elettriche e 5 biciclette elettriche con pedalata assistita. In termini ambientali, grazie all'utilizzo di questi veicoli a zero emissioni, saranno risparmiate emissioni in atmosfera pari a 150 tonnellate di CO2. "Ora sarà possibile spedire senza inquinare l'aria che respiriamo. Senza produrre gas serra, smog, inquinamento acustico. Con il massimo dell'efficienza e il minimo dei costi - afferma Massimiliano Pontillo, presidente di EcCo!- perché sappiamo benissimo che offrire un servizio che rispetta l'ambiente ma non è competitivo in termini di costi ed efficienza non conquisterebbe il mercato. E in questo caso significa anche migliorare la vita di tutti." Ma questo non è il solo tra i servizi offerti. Il corriere garantisce che utilizzerà buste, packaging, tagliandi, materiale di cancelleria e promozionale in materiali ecologici e che i mezzi saranno ricaricati con energia rinnovabile; mentre grazie all'uso di navigatori satellitari sarà possibile il calcolo dei percorsi più brevi. Certo non è una novità assoluta. Nella capitale esiste già un gruppo di giovani ciclisti (www.eadessopedala.it), che, spinti dalla passione per la bici, utilizzano i propri mezzi a due ruote per consegnare piccoli pacchi e posta, in maniera assolutamente ecologica. Mentre a Milano gli Urban Bike Messengers forniscono un servizio di Pony Express utilizzando solo la bicicletta, sfidando il traffico e il tempo avverso. Anche le grandi compagnie di spedizioni si stanno comunque adeguando. Ad esempio DHL, offre per le spedizioni commerciali, il servizio GoGreen grazie al quale vengono calcolate le emissioni di CO2 prodotte con il trasporto delle spedizioni e compensate poi tramite progetti di riduzione dell'anidride carbonica. Mentre il gruppo TNT, già dal 2007 con il progetto Planet Me, concorre per diventare il primo corriere espresso ad emissioni zero. UPS dal canto suo, ha già presenti nelle città di Milano Torino e Catanzaro, alcuni veicoli elettrici per recapitare i propri pacchi in maniera del tutto sostenibile.