Walter Caporale, presidente degli Animalisti Italiani

Già all'età di 14 anni, dopo che ha visto come venivano uccisi i cani nei canili pubblici, ha cominciato a lavorare per i diritti degli animali. Dal 1998 è presidente degli Animalisti Italiani, che rappresentano anche la PeTA (People for the Ethical Treatment of Animals), la più grande associazione animalista al mondo, che ha tra i suoi testimonial nomi famosi: Paul McCartney, Pamela Anderson, Kim Basinger, Alec Baldwin. Con grande passione e impegno Walter Caporale 38 anni, porta avanti questa causa da un semplice ufficio, a Roma. Quando è nata l'associazione degli Animalisti Italiani? Gli Animalisti Italiani nascono nel 1998, con lo scopo di contribuire a diffondere, nel nostro Paese, una cultura basata sul rispetto del diritto alla vita di tutti gli esseri viventi, uomini e animali, contro ogni forma di violenza, sfruttamento e prevaricazione. Quali sono i vostri obiettivi? Cerchiamo di abolire ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali e ogni forma di discriminazione verso le minoranze. Gli animali sono esseri senzienti, capaci di soffrire, provare dolore e piacere, amare e comunicare. Hanno valore in sé e non in quanto utili agli interessi dell'uomo, hanno un valore autonomo che li rende soggetti morali portatori di diritti da tutelare. In quale settore siete particolarmente attivi? Dove avvengono violenze o soprusi: dalla caccia alla vivisezione, dai maltrattamenti di animali all'abbandono, dal randagismo agli allevamenti intensivi, dalle pellicce agli zoo, dai circhi alle manipolazioni genetiche. Dal 1998 a oggi quali progressi ci sono stati nel riconoscimento dei diritti degli animali? Sicuramente. La Camera dei Deputati ha approvato una nuova legge contro i combattimenti clandestini e per la modifica dell'art. 727 del Codice Penale che punisce con multe e carcere chi maltratta gli animali. La legge deve essere votata ancora al Senato. Nel dicembre 2001 il Governo italiano ha emanato un'ordinanza che vieta l'importazione, la produzione, la detenzione e la vendita di pelli o pellicce costituiti o ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli di cani e gatti. Si tratta ora di trasformare l'ordinanza in legge dello Stato e di introdurre l'obbligo di etichettatura per i capi d'abbigliamento derivanti da pelli o pellicce di animali. Dopo le nostre numerose richieste fatte ai giudici per sostituire le toghe di ermellino con delle imitazioni, il primo presidente della Corte Suprema di Cassazione ha comunicato che le toghe utilizzate per la cerimonia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario sono state confezionate in epoca remota, e, comunque, per le più recenti viene utilizzato del materiale sintetico simile all'ermellino. Dal 2004 sarà, invece, vietata in Italia l'alimentazione forzata di anatre e oche (per il foie gras), la spiumatura di volatili vivi, il taglio della coda per i bovini e delle ali per i volatili. Infine tredici allevamenti da pelliccia, anche grazie al nostro lavoro e alle nostre denunce, hanno interrotto la loro attività tra il 2000 ed il 2002! Quando e perché viene calpestata la dignità degli animali? Quando gli animali continuano a essere considerati macchine, oggetti o mezzi a disposizione dell'uomo: per esempio negli allevamenti intensivi. Ma cosa dire della caccia o ancora delle pellicce, simbolo di vanità in nome della quale milioni di animali vengono allevati e soppressi. Tutto questo ha origine nel modo in cui l'uomo vede se stesso: l'animale viene considerato un oggetto o un essere inferiore, un mezzo a disposizione dell'uomo, che non ha la capacità di ragionare perché non usa parole. Da questa concezione nasce lo "specismo", ossia la discriminazione in base alla specie, parente stretta della discriminazione in base alla razza e al genere. E' proprio questa logica, dell'essere superiore e inferiore, che porta a giustificare schiavismo, sfruttamento del più debole, sterminio di indios o l'aberrante uso di organi di bambini sudamericani come pezzi di ricambio. Come vivi il rapporto con la natura? E' la mia linfa vitale. Le passeggiate al Parco con il mio cane, le mie "fughe" da Roma in Abruzzo, il contatto con la natura, la campagna, la tranquillità, la semplicità sono la mia carica per continuare a lottare e a credere in un futuro migliore e nell'importanza del mio contributo al cambiamento della società. Quali sono i prossimi progetti della Associazione? Sono molti e come si dice in questi casi "sono a 360°". Qui di seguito la loro specifica. Rita Imwinkelried