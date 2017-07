Wang Yan, il milionario cinese che ha speso tutta la sua fortuna per salvare i cani dal macello

La Cina non è un buon posto per il migliore amico dell’uomo, nel paese asiatico vengono infatti macellati ogni anno circa 18 milioni di cani (numero comunque irrisorio se confrontato ai 150 miliardi di animali ammazzati annualmente nel mondo per scopo alimentare).