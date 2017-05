Women 20, gli impegni per la parità di genere presi al vertice G20 delle donne

Women 20 Germany 2017 (W20), il vertice delle organizzazioni e degli stakeholder impegnati sulle tematiche di genere nei paesi del G20 si è tenuto a Berlino dal 24 al 26 aprile. Oltre 30 relatori sono saliti sul palco per discutere del divario di genere (gender gap) in ambito finanziario, lavorativo e nel settore digitale. Numerosi i personaggi di spicco e le celebrità femminili, tra cui: la Regina Maxima d’Olanda; Christine Lagarde, presidente del Fondo monetario internazionale; Ivanka Trump, "first daughter" del capo di stato statunitense alla sua prima uscita ufficiale come assistente speciale del presidente; e la cancelliera tedesca Angela Merkel, a cui alla fine del vertice è stato consegnato un comunicato con le raccomandazioni per l'avanzamento della parità di genere di cui sarà portavoce al G20 di Amburgo, in Germania, il 7 e 8 luglio.

Cos'è il Women 20 (W20)

Indiscrezioni dal "vertice delle donne"

L’eredità al G20