World Parks Congress a Durban

A Durban, in Sudafrica, dall'8 al 17 settembre si parla di aree protette. L'appuntamento è il World Parks Congress, il V Congresso mondiale sui parchi, nel corso del quale rappresentanti di organizzazioni ambientaliste e delegazioni provenienti dai diversi Paesi si incontrano per mettere a punto strategie e piani di sviluppo nella tutela del patrimonio ambientale. Nel corso del dibattito sarà inoltre presentato uno studio dedicato alla gestione, condotto su 20 aree protette marine del mondo: per l'Italia, il campione analizzato è la riserva marina di Miramare (Trieste), gestita dal Wwf e fondata nel 1973. Legambiente si presenta al congresso col progetto Ape - Appennino parco d'Europa - come laboratorio per la conservazione e lo sviluppo territoriale, come modello di integrazione fra aree protette e territorio. Le aree naturali devono essere protette non solo in quanto oasi di contemplazione e polmoni vitali per il pianeta. E' necessario pensarle e vivere anche come fonte di ricchezza e di sviluppo. Questo è il tema centrale della conferenza. In tutto il mondo sono 19 milioni di chilometri quadrati le aree protette. E' importantissimo difenderle. "Le aree protette hanno salvato in questi anni specie simbolo - ha dichiarato Antonio Canu, Responsabile Aree Protette e Oasi WWF, che partecipa al congresso di Durban - come il bisonte americano (Yellowstone, USA) il rinoceronte nero e il leopardo (Serengeti, Tanzania), le testuggini giganti (Galapagos, Ecuador) la lince iberica (Coto Donana, Spagna), la tigre e il rinoceronte indiano (parchi nazionali dell'India) e hanno un ruolo prezioso per la conservazione della biodiversità. Molte proposte saranno concertate e presentate ai governi dei Paesi di mezzo mondo. Per esempio, il divieto assoluto di pesca per almeno cinque anni in un terzo degli oceani del pianeta. La proposta è nata da un gruppo di biologi marini inglesi. Nello studio, pubblicato sulla rivista scientifica "Trends in Ecology and Evolution", Callum Roberts, dell'università di York, e la sua collega Fiona Gell hanno analizzato trecento ricerche condotte in sessanta piccole riserve marine. Mettendo insieme tutti i dati hanno scoperto che le riserve aiutano a ripopolare non solo le acque dei parchi marini, ma anche delle aree adiacenti. Un'altra proposta è proteggere nel lungo periodo le aree idrografiche vicine alle città: proteggere le falde acquifere significa garantire a milioni di persone un'acqua sana e pulita. In Europa le città i cui bacini idrici e aree idrografiche sono in aree protette sono Roma, Budapest e Amburgo. Milano invece attinge acqua potabile da sistemi acquiferi estesi per 400 km, ma non compresi in aree protette. Per l'acqua, gli animali, il clima, le foreste e le aree verdi sono vitali. I governi sono chiamati in causa per aumentare gli sforzi per proteggere la natura.