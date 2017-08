World Water Week – La settimana mondiale dell’acqua

2.500 scienziati, delegazioni di 140 Paesi, 7 giorni di discussioni. I lavori della 17° settimana mondiale dell'acqua si sono svolti, dal 12 al 18 agosto, al SIWI di Stoccolma (Stockholm International Water Institute), in un convegno dal titolo "Progressi e prospettive in materia di acqua: per uno sviluppo sostenibile in un'ottica di cambiamento globale".

In primo piano i problemi legati alla scarsità d'acqua: il 20% della popolazione mondiale, concentrata in 30 Paesi, ha difficile accesso alle risorse idriche. Entro il 2025 la percentuale potrebbe salire al 30%.

Si parla di 2.6 miliardi di persone che non hanno servizi sanitari adeguati e che muoiono di malattie, come la diarrea, mortali proprio a causa della scarsità o dell'inquinamento delle risorse.

Illuminanti, a questo proposito, i dibattiti sulle nuove tecnologie di depurazione, di gestione delle risorse idriche ed i premi assegnati.

Lo Stockholm Water Prize, assegnato annualmente dal 1991, può essere infatti considerato una sorta di Nobel per la ricerca sull'acqua. Quest'anno è stato vinto dal professor Perry McCarty, dell'Università di Stanford, che ha presentato un lavoro sui processi chimici e biologici per il trattamento e la sterilizzazione dell'acqua.

Lo Stockholm Junior Water Prize, giunto invece alla sua 10° edizione, e dedicato a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 20 anni, è stato vinto da un gruppo messicano per il progetto "Eliminazione del piombo dall'acqua mediante bio-assorbimento con l'uso di gusci d'uovo", considerato interessante proprio per la sua semplicità e riproducibilità, sia artigianale sia industriale.

Ancora troppo scarsa la presenza italiana al convegno, nonostante i crescenti problemi di approvvigionamento e distribuzione idrica della penisola.

Che aspettiamo?

Chiara Boracchi