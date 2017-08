Yvo de Boer, “Mr. Kyoto”

Più precisamente: è il Segretario della Convenzione quadro dell'Onu sui cambiamenti climatici, un trattato ambientale internazionale prodotto dalla Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992. La Convenzione, ratificata da quasi 200 paesi, è il tavolo attorno a cui si siede la comunità internazionale per decidere come affrontare il problema dei cambiamenti climatici. A che punto siamo? È ancora lunga la strada verso un nuovo accordo internazionale sul clima. Quest'anno abbiamo ricevuto segnali molto importanti dalla comunità scientifica: il problema è reale e dobbiamo agire in fretta. Adesso abbiamo bisogno di una risposta politica. La settimana scorsa c'è stato un incontro molto importante a New York. All'incontro, organizzato dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki Moon, hanno partecipato più di 80 capi di stato e di governo. È l'inizio di una volontà politica che va alimentata, e che deve portare ad una decisione a Bali: accelerare i negoziati internazionali. Prossima tappa: Thailandia. Quali sono i problemi in vista dell'incontro di Bali? Uno dei problemi è come coinvolgere maggiormente i paesi in via di sviluppo. Paesi come Cina, India e Brasile sono importanti, perché le loro emissioni crescono rapidamente. D'altro canto questi paesi vogliono anche sradicare la povertà. Ecco la prima sfida: in che modo la comunità internazionale può aiutarli ad agire sul cambiamento climatico e al tempo stesso permettere loro di sradicare la povertà? La seconda sfida è la seguente: come possiamo progettare un regime climatico di cui gli Stati Uniti vogliano far parte? Perché non ha senso progettare un regime che non includa il più grande produttore di CO2 al mondo. Infine viene la terza sfida: come possiamo aiutare i paesi più poveri a mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici? Queste sono le principali sfide da affrontare per concordare una soluzione a lungo termine che sia fattibile. Quali sono le aspettative? Al momento abbastanza promettenti. Ma è pericoloso essere troppo ottimisti. Dobbiamo riconoscere il fatto che gli Stati Uniti e l'Australia mostrano ancora serie preoccupazioni. Dobbiamo riconoscere il fatto che i paesi in via di sviluppo vogliono essere assolutamente sicuri che il loro obiettivo di sradicare la povertà sia salvaguardato. E dobbiamo essere certi di offrire qualcosa di veramente utile al più ampio gruppo dei paesi in via di sviluppo. Cosa può fare l'Europa? L'Unione europea ha messo sul tavolo un traguardo molto ambizioso (ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, ndr) e si è offerta di spingersi oltre (ridurle del 30%, ndr), se altri paesi si uniranno a lei. Questa è la sua forza. Tuttavia c'è una sfida che l'attende: impegnare gli altri paesi a capire come possono unirsi all'iniziativa europea e trasformarla in un accordo internazionale efficace. Perché è importante che i cittadini, europei e non, comprendano l'urgenza del problema? Se i cittadini non si rendono conto dell'importanza del problema, i politici non possono prendere delle decisioni che comportano dei costi per i cittadini stessi. Ma il clima sta già cambiando. Prendiamo l'Europa: aumentano la siccità e gli incendi a sud, mentre il nord diventa sempre più piovoso. I ghiacciai sulle montagne europee cominciano a scomparire. Sempre più africani cercano di arrivare in Europa, perché fanno fatica a sopravvivere nel loro continente. I cittadini europei vedono già gli effetti dei cambiamenti climatici attorno a loro. Allo stesso tempo, gli abitanti dei paesi in via di sviluppo se ne rendono conto anche maggiormente. Ma sono svantaggiati, perché in preda alla povertà. La consapevolezza pubblica del clima sta crescendo, e spero che questo faciliti il compito ai politici. Gianluca Cazzaniga