Zoout, il primo documentario sugli zoo italiani

Quella degli animali negli zoo non è vita, ne è solo un’imitazione sbiadita e grottesca. Gli animali rinchiusi in queste anacronistiche strutture conducono un’esistenza caratterizzata dalla disperazione e dalla noia che ne alterano irrimediabilmente la natura, stereotipandone i comportamenti, rendendoli poco più che burattini di carne. Quello che è evidente a qualsiasi visitatore dotato di un briciolo di empatia, ovvero che la vita negli zoo sia incompatibile con gli standard minimi di benessere animale, è ormai ampiamente dimostrato anche dalla scienza. Le condizioni di prigionia e stress, correlate ad un'alimentazione inadeguata, comportano, secondo uno studio condotto da Banks, “lo sviluppo di alcune malattie raramente riscontrate in natura”, mentre secondo i biologi Carlstead e Shepherdson, “le restrizioni che la cattività impone sui comportamenti di un animale sono sempre più riconosciute come deleterie per lo sviluppo cognitivo di un animale, per il suo normale sviluppo sociale e, più avanti nella vita, per la riproduzione e la salute”.

