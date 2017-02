Spedizione selvaggia

Un viaggio di oltre mille chilometri nel cuore della foresta Amazzonica brasiliana, a stretto contatto con la natura e con le popolazioni locali, per “toccare con mano” le aree verdi tutelate da LifeGate e Icei all’interno del progetto Foreste in Piedi. È questo il concept dell’iniziativa Spedizione selvaggia. Un fotoreporter scelto dallo staff dell’iniziativa tra le centinaia di curriculum ricevuti ha l’opportunità di osservare di persona, documentare e raccontare il lavoro di tutela e trasmettere alla community le emozioni suscitate dal fascino di queste terre incontaminate dove vivono 27 famiglie che appartengono alla comunità locale di San Pedro. Lo scopo fondamentale, quindi, è condividere la passione, l’impegno e i risultati offrendo allo stesso tempo la possibilità di entrare in contatto con le persone. Sono loro infatti i protagonisti di questo progetto visto che l’attività di tutela ambientale ha un impatto positivo sulla vita della popolazione locale la cui qualità dipende proprio dalle foreste. Il primo viaggio Per la prima edizione, che si è tenuta nel marzo 2013, sono arrivate 400 candidature. La scelta finale è caduta su Francesco Pistilli, fotografo appassionato di viaggi e dell’America Latina, che il 9 marzo è partito alla volta dell’Amazzonia con il compito di documentare il viaggio attraverso immagini, sensazioni che sono state condivise sui social network di LifeGate (come Facebook, Twitter) che può contare su decine di migliaia di iscritti.