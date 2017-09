‘0-Watt’, zero energia elettrica in stand-by

Si chiama 'Pc 0-Watt' il nuovo computer di Fujitsu Siemens presentato in occasione del 'Cebit 2009', la piu' importante manifestazione mondiale della tecnologia dell'informazione e della comunicazione in corso in Germania. Il computer, assicura la Fujitsu Siemens computer, rappresenta "l'ultima innovazione in tema di eco-compatibilità" e "la funzionalità 0-Watt sara' integrata nei modelli Esprimo E7935 0-Watt ed Esprimo P7935 0-Watt". Il computer "favorisce non solo il risparmio energetico a livello globale, ma anche la riduzione dei costi, sostenendo in questo modo l'efficienza". Un recente studio di Gartner, ricorda la nota Fujitsu Siemens, ha rivelato che "le imprese con 2.500 Pc possono arrivare a risparmiare fino a oltre 40 mila dollari all'anno grazie alla funzione 'Pc power management activation', e altri 6.500 dollari spegnendo o disattivando le macchine quando non vengono utilizzate". Inoltre, sempre secondo Gartner "molte imprese non spengono i Pc nel timore di non poter eseguire gli aggiornamenti fuori dall'orario di lavoro". Ma il Pc 0-Watt risponde anche a questa esigenza. Infatti, spiega Fujitsu Siemens, "anche se il Pc in modalita' standby non utilizza energia elettrica, resta amministrabile durante un certo periodo di tempo predefinito, in modo da poter scaricare gli aggiornamenti necessari". Si ha la possibilita' di "definire una finestra temporale durante la quale il Pc si attiva per ricevere gli aggiornamenti e una volta terminato tale intervallo - continua la casa produttrice - la macchina torna alla modalita' standby 0 Watt. Gli apparecchi di Fujitsu Siemens computers, sottolinea la stessa azienda, "superano i requisiti imposti dalla piu' recente normativa europea sui consumi energetici in modalita' standby, che stabilisce una soglia massima di 0,5 Watt entro il 5 gennaio 2013: un requisito - evidenzia- che non contempla il consumo pari a zero, garantito invece dalla nuova proposta di Fujitsu Siemens Computers". Questa non è la sola innovazione 'green' del Pc 0-Watt: fra le altre funzioni c'e' anche "un alimentatore ad alta efficienza, fino all'89%, una percentuale che lo rende conforme ai requisiti 'Energy star 5.0'". Inoltre questi Pc dispongono di schede madri prive di alogeni, una presa commutata per il monitor e l'uso dei nuovi chipset e processori Intel a risparmio energetico, materiali eco-compatibili utilizzati durante l'intero processo produttivo: tutti elementi, conclude Fujitsu Siemens computers, che fanno del 'Pc 0-Watt' "un vero mini-investimento 'verde'".