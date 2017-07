10 cose da sapere sulla Kia Soul Eco Electric

Quando è (ri)nata, nel 2014, nelle intenzioni dei coreani doveva diventare l’anti Mini. Cubica, strana, originale. Diversa da tutti insomma. Poi la strada della Kia Soul è cambiata. E dopo le versioni a benzina e a gasolio (che rimangono in listino), è arrivata anche la conversione elettrica. Così la Soul Eco Electric si è felicemente liberata dei carburanti fossili, dei costi della manutenzione, del fardello delle emissioni. E mantenendo quel suo cubico abitacolo ha mantenuto anche la praticità degli interni, che intanto sono diventati “bio”, come le bio-plastiche di cui sono fatti tappetini e rivestimenti. “Bio” come quell’albero digitale che nella strumentazione di bordo diventa verde e rigoglioso solo se la guida è virtuosa.

Cosa cambia

Innovazione tecnologica

Risparmio

Ambiente

Serenità di guida

Test drive

Il dettaglio che fa la differenza

L’alternativa

Scheda tecnica

Versione: Kia Soul Eco Electric