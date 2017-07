Le 10 isole migliori del 2017, secondo Travel + Leisure

Ogni anno la rivista mensile newyorchese di viaggi Travel + Leisure stila la classifica delle isole migliori dell’anno basata sui giudizi dei propri lettori da tutto il mondo. Giudizi che, oltre a premiare la bellezza, lasciano spazio anche alle emozioni che quel determinato luogo è stato in grado di suscitare nel viaggiatore. Nelle prime dieci posizioni del 2017 ci sono ben tre isole asiatiche, ma la posizione che più ha colpito anche il sito di 3Bmeteo.com è l’ottava, occupata da Ischia, in Campania: “Il gioiello italiano si conferma una meta in grado di regalare emozioni ai visitatori di tutto il mondo”, commenta il meteorologo Davide Sironi. Di seguito, la top ten.