“100 giorni di frutta” per imparare a mangiar sano

Basterebbe guardare i numeri per capire che c'è di che preoccuparsi: in otto anni l'obesità infantile è triplicata, passando da un 4% ad un 12%. Studi effettuati dal Ministero della Salute e forniti in occasione della presentazione del progetto di educazione alimentare "100 giorni di frutta", ideato e realizzato dal nutrizionista Luca Speciani in collaborazione con il Gruppo Ethos, azienda che opera nel mondo della ristorazione da 20 anni. Un'iniziativa volta a risvegliare quelle buone abitudini ormai sopite o mai sviluppate, ovvero il consumo quotidiano e libero di frutta e verdura. Per 100 giorni consecutivi bimbi saranno invitati a consumare frutta come merenda, sotto la guida degli insegnanti. Bomdardati da spot e da abitudini alimentari errate, la dieta dei più piccoli spesso è intrisa di snack, merendine e bibite gassate e zuccherate che a lungo andare, e con un consumo eccessivo, possono causare patologie quali obesità e diabete giovanile. "Mi ribello a questa situazione - tuona Speciani durante la presentazione - mi rifiuto di pensare che mio figlio debba crescere in questa situazione e dove anche nelle scuole e nelle mense ci siano solo prodotti confezionati ed altissimi contenuti di zuccheri. Questa iniziativa vuole essere un cuneo per smuovere le coscienze, dei bimbi e dei genitori". "Con '100 giorni di frutta' - ha dichiarato Beppe Scotti Presidente del Gruppo Ethos - per la prima volta abbiamo aperto un dialogo con le scuole per fornire stimoli corretti alle nuove generazioni. Nonostante il periodo difficile dal punto di vista economico abbiamo voluto destinare parte del budget pubblicitario a un progetto il cui scopo non è commerciale, ma di carattere puramente educativo". Per ora parteciperanno alcune scuole del territorio di Milano e della Brianza, ma il progetto è aperto a chiunque voglia aderire. Infatti le iscrizioni alla seconda edizione del progetto, a partire da gennaio 2013, sono aperte a tutte le scuole primarie e secondarie italiane fino al 31 ottobre.