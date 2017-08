Succo di frutta in tutta Europa

Succo di frutta BIO: le vendite in Europa, sono lanciate verso il traguardo dei 90 milioni di euro nel 2002, per una produzione di 100 milioni di litri Uno studio di Organic Monitor (www.organicmonitor.com) rileva che il mercato europeo dei succhi di frutta biologici si è espanso oltre del 20% all'anno dal 1998. Tra i principali motivi, le attività di marketing delle grandi catene di distribuzione e il forte aumento della domanda per alimenti salutari e nutritivi. Quest'anno, sono la Germania e l'Italia a mostrare la più forte impennata di vendite (in particolare i tedeschi sono forti bevitori: da soli si trangugiano il 40% del totale europeo). L'interesse per i succhi bio riflette la maggiore attenzione per i temi della salute e della dieta e si traduce in una più forte richiesta. I succhi biologici sono percepiti come più "salutari" e più "naturali" di quelli convenzionali. Perciò i succhi bio che sono ottenuti da freschi o fatti Not From Concentrate (NFC) incontrano ancora maggior favore. I succhi più richiesti? Mela e arancia. Quelli di verdure (per esempio carote) sono un po' meno popolari, anche se il segmanto mostra, grazie al lancio di nuove varietà, una buona... vitalità.