“10 giorni suonati” di grande musica

I primi a salire sul palco per la rassegna " 10 giorni suonati " domenica 26 giugno saranno i Primus che tornano a esibirsi in Italia dopo oltre tredici anni. Era infatti il 1998 quando - in occasione dell'uscita dell'ep Rhinoplasty - tennero il loro ultimo tour italiano per poi prendersi una lunga pausa. Ora, in attesa di pubblicare il nuovo album, la band culto della scena alternativa statunitense si ripresenta nella sua formazione originale (Les Claypool, cantante, bassista e mente creativa del gruppo, il chitarrista Larry LaLonde ed il batterista Jay Lane) in uno dei live più folli e incatalogabili di questa stagione. Ingresso 35 Euro + prev. Martedì 28 giugno è il turno di Black Country Communion insieme a John Mayall. I Black Country Communion nascono nel 2009 grazie al fortunato incontro di Glenn Hughes (Deep Purple, Black Sabbath) e il chitarrista blues rock Joe Bonamassa con Kevin Shirley, noto produttore (Black Crowes, Aerosmith, Led Zeppelin fra gli altri). Completano la formazione il batterista Jason Bonham (figlio del leggendario John dei Led Zeppelin) e Derek Sherinian (Dream Theater). La band prende il nome dalla regione industriale inglese culla del rock duro britannico, ha debuttato il 28 settembre dello scorso anno con l'album "Black Country" e pochi giorni fa ha pubblicato il suo secondo lavoro "2". Già da soli i Black Country Communion sarebbero garanzia di un live di grande qualità ma anche energia e passione. E se sul palco si aggiunge uno dei più autorevoli bluesman, John Mayall? Ingresso 32 Euro + prev. Mercoledì 29 l'ultimo appuntamento per il mese di giugno: l'unica data italiana per uno dei chitarristi più influenti della storia della musica moderna: Jeff Beck. Vincitore di tre premi ai Grammy dello scorso febbraio (tra cui quello per "Best Rock Instrumental Performance" ), Jeff Beck sarà accompagnato da i The Straits, formazione composta dagli storici membri dei Dire Straits Palmer, White e Clark, che farà rivivere il meglio della band di "Money for Nothing" e "Sultans of Swing". Ingresso 35 Euro + prev. Il mese di luglio vedrà poi altri grandi ritorni dal vivo. Questo il cartellone: - 2 luglio 2011, Brian Setzer's Rockabilly Riot - 7 luglio 2011, The Black Crowes +Justin Townes Earle - 9 luglio 2011, John Mellencamp - 24 luglio 2011, Jack Johnson + Special Guest Nei prossimi giorni LifeGate Radio metterà in palio i biglietti per le date di giugno: seguici sul profilo Facebook!