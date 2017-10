12 hotel per gli amanti della musica in vinile

Per molti appassionati di musica non c'è nulla di paragonabile al suono del vinile. A quasi settant'anni dalla sua introduzione, il disco è ancora qui, sopravvissuto all'evoluzione dei supporti fonografici e ai cambiamenti dei consumi. Ricercato dai collezionisti, coltivato dai nostalgici e rilanciato dalle mode, il suono del vinile con i suoi fruscii sembra impermeabile al passare del tempo e al progresso tecnologico. Ma c'è un aspetto pratico che ogni audiofilo analogico deve affrontare: come portare con sé in viaggio la propria collezione, senza ingombri? La risposta è nel numero crescente di alberghi in tutto il mondo che mettono a disposizione dei loro clienti giradischi, impianti audio e intere discografie in vinile, scegliendo con grande cura gli album per soddisfare ogni capriccio musicale. La società indipendente inglese The Vinyl Factory ha individuato alcuni boutique hotel particolarmente adatti per questa esigenza o semplice amenità.

Brae accomodation, Birregurra, Australia

W, Londra, Inghilterra

Autor Rooms, Varsavia, Polonia

Soho House, Berlino, Germania

The Dean, Dublino, Irlanda

Santa Cecilia, Austin, Stati Uniti

Ludlow, New York, Stati Uniti

Hotel Max, Seattle, Stati Uniti

Gritti Palace, Venezia, Italia

Ace Hotel Downtown Los Angeles, Stati Uniti

The Goodland, Santa Barbara, Stati Uniti

The Redbury South Beach, Miami, Stati Uniti

Immagine di copertina: Lauren Laverne di BBC Radio al W di Londra