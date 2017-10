La grande fiera del fitness

La Fiera del Fitness viene ogni anno attesa da migliaia di appassionati, basti pensare che erano previsti dagli organizzatori circa 350'000 visitatori; Testimonial ufficiali Adriana Volpe e Pietro Taricone "o' Guerriero". Presenti alla fiera piccole e grandi aziende del settore, attrezzature, abbigliamento, integratori alimentari e servizi. La grande novità di questa stagione è stata la nuova sede della manifestazione, la sorpresa è stata piacevole poiché sviluppandosi su un'area più vasta di quella precedente la vivibilità, intesa come rapporto tra spazi e persone, è molto migliorata ma di vere novità o innovazioni non se ne sono viste molte. L'impressione avuta da chi scrive è che ci sia stata una certa regressione per quanto concerne l'immagine data da alcuni degli espositori, che in qualche caso hanno dimesso il connubio movimento, salute, prevenzione per avvicendarlo a quello estetico o prestazionale. A proposito di estetica sicuramente l'occhio maschile e quello femminile hanno trovato soddisfazione, non solo tra i presenter degli stand (in particolare modo dei nutrizionali) ma anche tra gli avventori/avventrici, del festival. Nel settore delle attività proposte è stata confermata la tendenza allo sviluppo di quelle di gruppo. Nella prossima stagione ci sarà sicuramente l'incremento delle lezioni di questo tipo nelle sue diverse forme; che siano a corpo libero o con gli attrezzi della sala fitness, o come derivato di un'arte marziale. Obiettivo è la creazione del gruppo che si allena insieme, si motiva e si aiuta. Le lezioni dimostrative più frequentate alla Fiera di Rimini sono state lo spinning, le attività di gruppo derivate dalle arti marziali, le attività toniche e tra le "novità" è arrivato il ROWING, ovvero tutti insieme a remare, infatti si tratta di una lezione di gruppo effettuata sui simulatori di voga. Attività come il Funky e l'Hip Hop sono quasi sparite dalle esibizioni programmate dagli espositori, segnale di una diminuzione della domanda di mercato. In ogni caso, novità a parte, il Festival del Fitness rimane un evento veramente unico nel suo genere, che attira l'attenzione e la curiosità non solo degli operatori o di appassionati, è una manifestazione a cui non si può mancare almeno una volta nella vita. Emanuele Oliva