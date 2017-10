16-22 settembre: Settimana europea della mobilità sostenibile

Come ogni anno, la Settimana europea della mobilità sostenibile si propone di suscitare riflessioni e dibattiti in tutti i paesi dell'Unione, cercando di incoraggiare i cittadini a prendere in considerazione tutte le alternative più moderne e intelligenti per spostarsi, riducendo l'impatto ambientale.