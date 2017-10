16 record mondiali per l’Ecoboost di Ford

Il nuovo motore Ford lanciato sul mercato lo scorso marzo, cancella un altro mito: il tre cilindri Ecoboost 1.0 e il 1.6 TDCi funzionano, e bene; alla pari di un motore di categoria superiore solo che consumi ed emissioni sono ridottissimi. "È difficile credere che un motore mille di cilindrata - dichiara Thomas Zenner, capo ingegnere di Ford - possa essere alla pari degli altri motori. Grazie all'iniezione diretta, l'Ecoboost ha un'ottima accelerazione che piace sia agli amanti del motore a benzina, che agli affezionati del diesel". La Focus 1.0 EcoBoost, permette consumi di 4.8l/100km per la versione da 100 cavalli del motore mille a tre cilindri, mentre la Focus ECOnetic, spinta da un motore diesel Duratorq TDCi 1.6, permette di ridurre i consumi a 3.3l/100km e le emissioni di CO2 a 88g/km. Son bastate 24 ore per dimostrarlo sull'ovale di Mortfontaine, in Francia. Le tre Focus EcoBoost 1.0, sono state scelte da un ufficiale di gara della FFSA (Fédération Française du Sport Automobile) direttamente dalle linee di assemblaggio a Saarlouis, in Germania, e portate in Francia, sempre sotto la rigorosa supervisione della FFSA.