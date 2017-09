17 e 18 maggio 2008 al festival delle rose

Nella simbologia della civiltà occidentale la rosa è, per la sua forma, il colore e il profumo, il fiore più famoso e utilizzato. Per la sua forma circolare e la ripetizione uniforme dei petali, in molte religioni simboleggia la ruota dell?eternità, ovvero la rinascita. Nell?iconografia cristiana si associa la rosa al sangue di Cristo, nelle litanie appare come simbolo dell?Immacolata, mentre la rosa d?oro rappresenta la forza spirituale. Non sorprende trovare la rosa nelle cattedrali: in quelle gotiche come rosone, mentre su numerose vetrate e pitture nelle chiese rappresenta il Santo Graal. Secondo la religione musulmana il giardino di rose rappresentava luogo per la contemplazione spirituale. Ma la rosa si può scorgere pure nelle occulte pratiche magiche, in quelle degli alchimisti - per i quali la rosa bianca e rossa rappresentavano il fiore della saggezza, l?azzurra invece era il simbolo dell?impossibile. C'è una regione accanto al confine italiano che intreccia il suo nome e la sua storia con questo incantevole fiore. E' il golfo di Portorose. Nel XIII secolo prese il nome della chiesa di Santa Maria del Rosario diventando "Portus sanctae Mariae de Rosae". In seguito, nel XIX secolo, la località del golfo cambiò il nome in ?Porto Rose? per trasformarsi più tardi nell?odierno ?Portoro? / Portorose?. Ancora oggi a Portorose si celebra questo bel fiore, simbolo anche della bellezza e dell?amore, con un Festival delle Rose. Quest?anno è il 17 e 18 maggio. Il Festival prevede sabato 17 maggio, nella piazza delle Brigate d?Oltremare, nel centro di Portorose, una mostra di rose, un laboratorio di fiori per bambini, una pacifica battaglia navale a colpi di ? rosa, musica e una serie di trattamenti cosmetici a base dei petali di rosa. Prevista anche una esposizione di navi d?epoca dinanzi al molo e un concerto di musica classica nella Chiesa di S. Maria del Rosario. Sempre il 17 maggio, al Grand Hotel Portoro? si terranno alcune sessioni dedicate alle cure cosmetiche esclusivamente utilizzando i petali di rosa; ?Rose tra i capelli? invece vedrà impegnati gli hair stylist del salone Tanja nella crezione di fantasiose acconciature utilizzando le rose e ?Scarpe con le rose? vedrà fiorire... le calzature. In cartellone anche una mostra fotografica, ?24 fotogrammi di rose?, curata dal regista e fotografo Riccardo Bertoni, e una degustazione di vino dei viticoltori dell?Istria slovena. In serata è prevista l?inaugurazione solenne del festival da parte del Sindaco del Comune di Pirano, Toma? Gantar. Segue un'asta di beneficenza e un concerto al Café central. Domenica 18 maggio, sempre nella Piazza delle Brigate d?Oltremare, si svolgono laboratori di pittura sulle vecchie navi e una battaglia navale con le rose a bordo di barche antiche. Il ballo delle rose conclude la due giorni dedicata al fiore. Alessia Gallian, Elisabetta Imbrogno